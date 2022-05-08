В субботу Байден встречалась с украинскими беженцами в Словакии и Румынии. Она побывала в городе Кошице и деревне Вышне Немецке, а также посетили государственную школу "Уругвай" в Бухаресте, где учатся теперь дети украинских беженцев.

Первая леди США Джилл Байден в Словакии встретилась с украинскими матерями и детьми, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны.

Байден побывала в городе Кошице и деревне Вышне Немецке, где пообщалась с беженцами, местными работниками и волонтерами. В субботу Джилл Байден в Бухаресте посетила государственную школу "Уругвай", где учатся теперь дети украинских беженцев.



Украину после российского вторжения покинули, по данным ООН, более 5,8 млн человек. 90 процентов уехавших – женщины и дети, мужчинам призывного возраста не разрешается покидать страну.

