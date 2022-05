В субботу Байден встречалась с украинскими беженцами в Словакии и Румынии. Она побывала в городе Кошице и деревне Вышне Немецке, а также посетили государственную школу "Уругвай" в Бухаресте, где учатся теперь дети украинских беженцев.

Первая леди США Джилл Байден в Словакии встретилась с украинскими матерями и детьми, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны.

Байден побывала в городе Кошице и деревне Вышне Немецке, где пообщалась с беженцами, местными работниками и волонтерами. В субботу Джилл Байден в Бухаресте посетила государственную школу "Уругвай", где учатся теперь дети украинских беженцев.

The moment First Ladies Jill Biden 🇺🇸 and Olena Zelenska 🇺🇦met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh