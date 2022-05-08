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Первая леди США Джилл Байден приехала в Ужгород, где встретилась с женой Владимира Зеленского. Визит Байден в Украину не анонсировался. Ее пресс-секретарь опубликовал в "Твиттере" видео со встречи.
Jill Biden, Olena Zelenska
Jill Biden, Olena Zelenska
© AP / Scanpix

В субботу Байден встречалась с украинскими беженцами в Словакии и Румынии. Она побывала в городе Кошице и деревне Вышне Немецке, а также посетили государственную школу "Уругвай" в Бухаресте, где учатся теперь дети украинских беженцев.

Первая леди США Джилл Байден в Словакии встретилась с украинскими матерями и детьми, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны.

Байден побывала в городе Кошице и деревне Вышне Немецке, где пообщалась с беженцами, местными работниками и волонтерами. В субботу Джилл Байден в Бухаресте посетила государственную школу "Уругвай", где учатся теперь дети украинских беженцев.


Украину после российского вторжения покинули, по данным ООН, более 5,8 млн человек. 90 процентов уехавших – женщины и дети, мужчинам призывного возраста не разрешается покидать страну.

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