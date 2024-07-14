Первая большая проблема для нового правительства Британии: тюрьмы почти заполнились

Тюремная реформа вынужденно стала первым большим делом Стармера на посту премьера. Объявление о ней последовало сразу после его возвращения с саммита НАТО в Вашингтоне. Даже там Стармеру пришлось отвечать на вопросы о переполненных тюрьмах.

„Если не принять меры немедленно, нам грозит крах системы уголовного правосудия и разгул преступности“, — сказала министр юстиции Шабана Махмуд в пятницу в речи перед персоналом тюрьмы „Файв Уэллс“.

Правительство лейбористов во главе с Киром Стармером, неделю назад сменившее консерваторов, принимает пожарные меры. В пятницу оно объявило, что досрочно освободит часть осужденных за ненасильственные преступления.

Сейчас в тюрьмах Англии и Уэльса сидит 87,5 тысяч человек — больше, чем в любой другой стране Европы, а свободных мест осталось всего полторы тысячи. Когда и они заполнятся, полиция не сможет арестовывать преступников, потому что суды откажутся принимать их в отсутствие камер для предварительного заключения.

За прежнюю власть ответил бывший министр юстиции Алекс Чок. Он рассказал Би-би-си, что предлагал аналогичный план расчистки мест в тюрьмах, однако премьер-консерватор Риши Сунак не решился дать ему ход перед выборами, на которых он всё равно потерпел историческое поражение.

„Ситуация даже хуже, чем я думал. Я в шоке от того, насколько все запущено. Доводить до такого — полнейшее безрассудство“, — сказал Стармер журналистам в самолете.

Число заключенных удвоилось за последние 30 лет, несмотря на то, что уровень преступности и количество обвинительных приговоров снизилось. Главная причина — стремление властей заработать политический капитал на борьбе с преступностью, в результате чего в стране годами ужесточалось наказания за серьезные преступления, говорят эксперты.

За это время потребуется серьезная реформа системы уголовного законодательства, судебной практики и системы реабилитации и социальной реинтеграции бывших заключенных. Без радикальных преобразований будет сложно устранить причины кризиса, поставившего британские тюрьмы на грань коллапса.

„Весь этот бардак достался новой власти в наследство“, — сказал глава британского профсоюза тюремщиков Марк Фэйрхерст и предупредил, что предложенные меры позволят освободить до 5 тысяч мест в тюрьмах, но отсрочат кризис „максимум на полтора года“.

И во-вторых, ковид на год с лишним парализовал работу судов присяжных, и число ожидающих суда в тюрьме выросло почти вдвое — до 20% всех заключенных в стране.

Во-первых, чем дольше срок, тем дольше пробация и шансы вернуться в тюрьму за нарушение условий УДО. За пять лет число таких случаев увеличилось на 70%.

В результате за последние 14 лет сажать стали меньше, но население тюрем оставалось на прежнем уровне. А в последние годы начало расти — по двум причинам.

„Средний тюремный срок за 20 лет удлинился более чем на 60%, а для тяжких преступлений, включая изнасилования — еще больше. К тому же, раньше право освободиться условно-досрочно давалось по отбытии половины срока, теперь же нужно отсидеть две трети“, — говорит Кассия Роуленд из исследовательского центра Institute for Government.

Тимпсон известен всей стране не только как хозяин одноименной сети ремонта обуви и изготовления ключей Timpson, но и как один из главных сторонников смягчения наказания преступников и смещения акцента на реабилитацию.

В первый же день у власти Стармер назначил башмачника Джеймса Тимпсона министром по делам тюрем и сделал его лордом.

Премьер-министр Стармер, в прошлом генеральный прокурор, а еще раньше — правозащитный адвокат, сделал ставку на гуманизацию уголовной практики. Это стало ясно еще до того, как была объявлена тюремная реформа.

Новые тюрьмы строятся черепашьими темпами. К концу следующего года планируется ввести лишь 4,5 тысячи новых мест, тогда как число заключенных, согласно недавним прогнозам Минюста, вырастет на 12 тысяч.

И не только на словах: каждый десятый работник его металлоремонтов — бывший заключенный, и компания утверждает, что 75% всех набранных в тюрьме перед условным освобождением по-прежнему работают в компании и закон больше не нарушают.

Тимпсон постоянно призывает разорвать порочный круг ужесточения приговоров и удлинения сроков и неоднократно говорил, что каждому третьему заключенному не место в тюрьме.

Стармера спросили после назначения, разделяет ли он философию Тимпсона. Он ответил, что в бытность прокурором лично годами наблюдал в судах, как конвейер уголовной системы уносит подозреваемых в тюрьму одного за другим.