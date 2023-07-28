Переворот в Нигере: глава президентской гвардии объявил себя лидером страны

Переворот в Нигере был резко осужден международными организациями, включая Африканский союз, региональный блок Западной Африки (Ecowas), ЕС и ООН .

Накануне во время митинга у здания парламента Нигера некоторые из собравшихся сторонников путча держали российские флаги. Но никаких свидетельств причастности России к военному перевороту не имеется, отмечает корреспондент Би-би-си в соседней Нигерии Юсуф Акинпелу.

Этот путч нарушает мирный период перехода к демократии в Нигере после обретения им независимости от Франции в 1960 году. Франция после этого сохраняла близкие связи с Нигером, который считался партнером Запада.

Как ранее сообщала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии, в плену у собственной охраны.

Выступая по национальному телевидению, генерал, также известный как Омар Чиани, подтвердил, что с помощью президентской гвардии, которой он руководил, он организовал захват власти, свергнув президента страны.

Однако в столице Нигера Ниамее магазины и рынки открылись в обычное время, а после утренних ливней на улицы вышли и сторонники путчистов.

По государственному телевидению повторялось ночное заявление о свержении президента, перемежавшееся с патриотической музыкой и стихами из Корана. Программу новостей, обычно выходящую в эфир в обеденное время, в этот раз не показали.

После переворота более суток хунта не объявляла, кто ее возглавляет.

"То, что произошло в Нигере - это борьба народа Нигера с колонизаторами, пытавшимися держать их в состоянии, которые были в Африке сотни лет назад. (…) Это фактически обретение независимости и избавление от колонизаторов", - говорит голос, похожий на Пригожина.

При этом в российском интернете, включая близкие к ЧВК "Вагнер" паблики, распространяется сообщение голосом главы организации Евгения Пригожина, который, наоборот, хвалит путчистов и называет переворот триумфом.

Официально Россия, наряду с другими странами, также выступила за освобождение свергнутого президента, которого удерживают путчисты.

Сотни из них собрались у здания Национальной ассамблеи. Некоторые размахивали флагами, другие держали плакаты "Долой Францию!" и "Иностранные базы вон!".

Кто такой Абдурахман Чиани

62-летний генерал Чиани возглавлял президентскую гвардию с 2011 года, а в 2018 году бывший президент Махамаду Иссуфу присвоил ему звание генерала.

Его связывали с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году, но на суде Чиани это отрицал.

В своем телеобращении к народу Нигера генерал заявил, что его хунта пришла к власти из-за ряда проблем в Нигере, включая отсутствие безопасности, экономические сложности и коррупцию.

Переворот в Нигере стал новым звеном в череде захватов власти, которая сотрясает западноафриканский регион в последние годы. В частности, законные правительства были свергнуты в Мали, Гвинее и Буркине-Фасо.

Нигер - один из ключевых партнеров Запада в регионе

Нигер до 1960 года был колонией Франции, которая до сих пор сохраняет там значительное влияние и военные базы.