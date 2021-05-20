В среду президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху сказал, что ожидает "значительной деэскалации" конфликта до конца дня, а также хотел бы понять, какие шаги к перемирию будут предприняты. Но израильский премьер на это лишь повторил: "Я намерен продолжать операцию, пока не будет достигнуто главное — покой и безопасность для граждан Израиля".

Советник Нетаньяху Марк Регев также сообщил, что Израиль хочет выйти из этого конфликта с решением, которое обеспечит продолжительный период мира и спокойствия. Для этого, по мнению израильского руководства, военной инфраструктуре боевиков ХАМАС должен быть нанесен достаточный ущерб.

"Есть только два способа справиться с ними. Их можно либо победить — и это всегда открытая возможность, либо сдерживать", — сказал Нетаньяху. Израиль пока не собирается прекращать огонь, подтвердили источники Би-би-си в израильском военном командовании.

Вместе с тем, корреспондент Би-би-си в Израиле сообщает, что в среду воздушные удары по Газе стали менее интенсивными. Источник в службах безопасности Египта также сообщил, что стороны договорились о перемирии, однако тайные консультации и подробностях соглашения продолжаются. Один из представителей ХАМАС заявил в интервью ливанскому телевидению, что договоренность о прекращении огня может быть заключена в течение "одного-двух дней".

В среду Израиль ответил артиллерийским огнем на пуски ракет из соседнего Ливана. Как сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на военный источник, в ответ на запуск четырех ракет из поселений в пригороде Тира в южном Ливане израильская артиллерия нанесла удары через границу. Это уже третий по счету запуск ракет по Израилю из Ливана за последние дни.

Президент Франции Эммануэль Макрон в заявлении после переговоров с лидерами Египта и Иордании призвал "остановить огонь". Его партнеры по переговорам тоже призвали к перемирию.

Сообщения о том, что перемирие может быть объявлено уже в ближайшее время, появились после того, как США впервые выразили поддержку этому шагу.

Одновременно в среду Турция отвергла обвинения со стороны США в том, что президент Реджеп Эрдоган сделал антисемитские замечания в адрес Израиля. Эрдоган недавно обвинил Израиль в "терроризме" против палестинцев, добавив, что "это в их природе".

Как отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс, США находят такие замечания "предосудительными".

В свою очередь Омер Челик, представляющий Партию справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, заявил, что сам президент всегда весьма резко высказывался против проявлений антисемитизма. "Обвинять нашего президента в антисемитизме нелогично и неверно, это откровенная ложь", — сказал он.

Дискуссии о мире



Франция, Египет и Иордания предложили принять резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению насилия, но, как сообщили дипломатические источники агентства Рейтер, США считают, что публичное заявление сейчас не поможет. "Спокойные, но интенсивные закулисные дискуссии по-прежнему являются нашим тактическим подходом", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Высокопоставленные официальные лица ХАМАС в Катаре утверждают, что предпринимают серьезные усилия для прекращения огня. Они обвиняют Израиль в упрямстве из-за того, что израильские власти требуют, чтобы ХАМАС прекратил огонь в одностороннем порядке, как минимум на насколько часов, пока Израиль будет решать, делать ли то же самое.

Главной целью израильской обороны является военный руководитель ХАМАС Мохаммед Дейф, заявил бригадный генерал Хидаи Зильберман.

Как сообщает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл, слухи о перемирии после десяти дней смертоносных обстрелов действительно появляются все чаще.

"Начали распространяться сообщения, что перемирие, заключенное при посредничестве Египта, может вступить в силу в течение нескольких дней. Однако довольно скоро это было опровергнуто. Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что никаких соглашений достигнуто не было. Один из лидеров ХАМАС сказал, что требования палестинцев еще не выполнены", — передает из Иерусалима Иоланда Нелл.

Израиль заявляет, что за минувшую ночь его ВВС сбросили десятки бомб на сеть из примерно 40 подземных туннелей, которыми управляет ХАМАС.

Утром 19 мая газета Haaretz сообщила, что в городе Ашкелон на юге Израиля и в других населенных пунктах вблизи сектора Газа вновь звучат сирены, предупреждающие о ракетном нападении.

По данным израильских военных, за прошедший день боевиками из Газы было выпущено по Израилю 50 ракет. 10 из них упали в секторе Газа.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое группировкой ХАМАС, сегодня обновило список погибших на палестинской территории. По их данным, убито 227 человек, из них по меньшей мере 63 ребенка. Еще 1530 жителей получили ранения.

Израиль заявляет, что среди убитых в Газе не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о потерях боевиков. По данным медицинской службы Израиля, на территории страны погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе двое детей. Всего с начала боевых действий по Израилю было выпущено более 3750 ракет.

По сведениям израильской стороны, в Газе упало около 550 ракет, выпущенных боевиками, а 90% долетевших до Израиля ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".