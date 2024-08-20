Переговоры о перемирии в Газе: есть ли повод для оптимизма?

„Хотя Блинкен говорит, что Нетаньяху согласился с его предложениями, сам Нетаньяху никогда этого не подтверждал, а основное разногласие заключается в следующем: Израиль хочет лишь перерыва, а затем возобновления своей ужасной войны, в то время как палестинцы хотят окончания войн, — заявил в интервью Би-би-си Баргути. — И во-вторых, Нетаньяху хочет оставить свои войска в Газе. Нетаньяху хочет даже поставить гуманитарную помощь в зависимость от политических условий. Это очень серьезные проблемы, и если Нетаньяху позволят продолжать в том же духе, он полностью подорвет любую возможность достижения перемирия“.