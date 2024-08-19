Переговоры Израиля с ХАМАС: обе стороны не готовы на компромиссы, Блинкен призывает не срывать соглашение

Блинкен, совершающий свое девятое региональное турне с момента нападения ХАМАС 7 октября, сказал, что он вернулся в Тель-Авив, чтобы довести это соглашение до финишной черты.

„Это решающий момент — возможно, лучшая, и может быть, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и поставить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности“, — сказал Блинкен в ходе встречи с президентом Израиля Исааком Херцогом.

Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего намерен отправиться в Каир, где на этой неделе должны возобновиться переговоры о прекращении огня.