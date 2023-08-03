"Перегнули палку". Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

По его словам, в любом случае в этой ситуации экономика смешана с политикой, и сторонам не стоит так эмоционально реагировать, а нужно пытаться спокойно и непублично решать подобные проблемы.

"Проблема была преувеличена и с одной, и с другой стороны, такие вещи не должны случаться в публичной плоскости. Вполне допускаю, что стороны могли спорить, решать эту проблему за кулисами, но бросать это в публичную плоскость на уровне вызовов послов — это было несколько преувеличено. И здесь, мне кажется, обе стороны перегнули палку", — резюмирует эксперт.