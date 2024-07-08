Переезд на Даунинг-стрит, 10: жизнь британских премьеров и их питомцев за легендарной черной дверью

„Работа над переменами начинается немедленно“, — провозгласил Стармер перед легендарной черной дверью, прежде чем войти в свой новый рабочий кабинет и дом.

Вскоре после этого в дом №10 прибыл новый премьер-министр Кир Стармер с супругой Викторией.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покинул Даунинг-стрит, 10 в пятницу после того, как лейбористы одержали убедительную победу на парламентских выборах.

Первое, что нужно знать: это происходит за один день.

Это адаптированный и немного сокращенный перевод статьи, изначально опубликованной на сайте BBC News. С оригиналом на английском языке можно ознакомиться здесь . Все материалы Русской службы Би-би-си о прошедших в Британии 4 июля всеобщих выборах находятся по этой ссылке.

Вот как это происходит.

Дети Стармеров, в отличие от потомства некоторых других бывших премьер-министров, не попали на фотографию на ступеньках Даунинг-стрит, 10. Стармеры решили держать своего 16-летнего сына и 13-летнюю дочь подальше от посторонних глаз.

Как войти в ту дверь

Первым камнем преткновения для нового премьера может стать входная дверь с заветной для каждого британского политика цифрой 10 на ней.

Вместо того, чтобы заставлять премьера искать ключи, сотрудники службы безопасности Даунинг-стрит открывают дверь, как только премьер-министр поворачивается к ним лицом.

Это не всегда очевидно, вспоминала в 2021 году одна из помощниц бывшего премьера-лейбориста Тони Блэра.