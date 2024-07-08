Переезд на Даунинг-стрит, 10: жизнь британских премьеров и их питомцев за легендарной черной дверью

Вот как это происходит.
Это адаптированный и немного сокращенный перевод статьи, изначально опубликованной на сайте BBC News. С оригиналом на английском языке можно ознакомиться здесь. Все материалы Русской службы Би-би-си о прошедших в Британии 4 июля всеобщих выборах находятся по этой ссылке.
Первое, что нужно знать: это происходит за один день.
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покинул Даунинг-стрит, 10 в пятницу после того, как лейбористы одержали убедительную победу на парламентских выборах.
Вскоре после этого в дом №10 прибыл новый премьер-министр Кир Стармер с супругой Викторией.
„Работа над переменами начинается немедленно“, — провозгласил Стармер перед легендарной черной дверью, прежде чем войти в свой новый рабочий кабинет и дом.
Дети Стармеров, в отличие от потомства некоторых других бывших премьер-министров, не попали на фотографию на ступеньках Даунинг-стрит, 10. Стармеры решили держать своего 16-летнего сына и 13-летнюю дочь подальше от посторонних глаз.
Как войти в ту дверь
Первым камнем преткновения для нового премьера может стать входная дверь с заветной для каждого британского политика цифрой 10 на ней.
Вместо того, чтобы заставлять премьера искать ключи, сотрудники службы безопасности Даунинг-стрит открывают дверь, как только премьер-министр поворачивается к ним лицом.
Это не всегда очевидно, вспоминала в 2021 году одна из помощниц бывшего премьера-лейбориста Тони Блэра.
„Тони закончил свою речь. Он машет рукой, семья и Шери там, и все это прекрасно, — говорит Кейт Гарви, вспоминая момент вступления в должность Блэра в 1997 году. — Но я видела, что он колеблется. И я поняла: дверь! Как открывается дверь?“
Не сводя глаз с мониторов системы видеонаблюдения и держа руку на входной двери, работники резиденции приходят в движение, как только получают сигнал — деталь, о которой легко забыть в водовороте победы на выборах.
Как только премьер-министр заходит в дом, его торжественно встречают сотрудники Даунинг-стрит. Это гражданские служащие, советники, а также постоянный персонал резиденции, включая поваров, прислугу и охранников.
Сотрудники обычно выстраиваются в коридоре и аплодируют новому премьеру в первый день его работы.
Жить в доме №10 или №11?
Премьер-министр, который после вступления в должность переезжает в дом №10 на Даунинг-стрит — дань истории и символический жест, на самом деле он может а конечном итоге обосноваться и в доме по соседству.
Начиная с семьи Блэров в 1997 году, премьер-министры, включая Бориса Джонсона и Дэвида Кэмерона, предпочитали жить в более просторной квартире с четырьмя спальнями в доме №11.
Разумеется, постоянным жильцом Даунинг-стрит, которого не беспокоят взлеты и падения правительств, остается кот Ларри, который был взят из приюта и привезен в дом №10 в 2011 году — благодаря своим выдающимся талантам в области ловли мышей.
Коробки, коробки, коробки
„Это их дом, и дом довольно большой“, — говорит Стивен Моррис, управляющий директор фирмы, которая упаковала имущество Блэров в 2000 коробок, когда они покидали Даунинг-стрит в 2007 году.
„Нельзя позволить людям узнать, что именно вы перевозите, — говорит Моррис. — Потому что вы слышите и видите то, чему были бы очень рады газетчики!“
Политические процессы могут развиваться стремительно, и грузчикам необходимо держать тот же темп.
Моррис вспоминает, как в 2010 году в вечер отставки премьер-министра Гордона Брауна ему позвонили и попросили, чтобы его команда была готова начать переезд на следующий день.
Шторы, ковры, краски
Премьер-министры могут косметически обновлять жилье на Даунинг-стрит, воспользовавшись ежегодной субсидией в размере 30 000 фунтов стерлингов на проведение ремонтных работ.
Но Борис Джонсон и его жена Кэрри подверглись критике, когда их масштабная реконструкция премьерского жилья обошлась более чем в 200 тыс. фунтов.
Джонсон с супругой хотели превратить квартиру предыдущего премьер-министра Терезы Мэй из „кошмара с мебелью от John Lewis“ (широко известная в Британии торговая марка и сеть магазинов товаров для дома, популярная в сегменте среднего класса) в „обитель для высшего общества“, писал светский журнал Tatler.
Изначально работы оплачивал кабинет министров, но затем один из доноров Консервативной партии лорд Браунлоу передал тори 52 000 фунтов стерлингов, чтобы покрыть счета за ремонт.
В итоге избирательная комиссия оштрафовала партию за то, что тори не сообщили точных деталей о пожертвовании, на которое в квартире на Даунинг-стрит был проведен ремонт.
Политическая кузница и семейный очаг под одной крышей
После переезда на Даунинг-стрит Кир Стармер будет проводить тут заседания кабинета министров и принимать иностранных лидеров. Но это также будет и просто дом Стармеров, где будут проходить, например, вечеринки по случаю дней рождений и где вершители судеб страны смогут просто отдыхать от повседневных забот.
„Это одновременно рабочее место и семейный дом, и для работы премьер-министра важно, чтобы он и его семья чувствовали себя там комфортно“, — говорит Джек Браун, бывший референт, также живший одно время в доме № 10.
Семья Гарольда Макмиллана, занимавшего пост премьер-министра от партии тори с 1957 по 1963 год, по сообщениям, наслаждалась своим пребыванием на Даунинг-стрит, несмотря на действовавшие в то время строгие правила, по которым детям, например, запрещалось кататься на велосипедах по коридору во время заседаний правительства.
А вот бывшему премьер-министру лейбористов Гарольду Вильсону и его семье пришлось там нелегко из-за того, что чиновники постоянно докучали им визитами. Мэри Вильсон установила дверной звонок в своих покоях на третьем этаже, чтобы избежать непрошенного вторжения госслужащих.
Стармеры вечера пятницы проводят в семейном кругу.
„У нас есть стратегия — и мы постараемся ее придерживаться. Она заключается в том, чтобы уделять время нашим детям и это время должно быть неприкосновенно, — сказал новый премьер-министр в интервью Virgin Radio. — Так что по пятницам — я делаю это уже много лет — после шести вечера я не занимаюсь никакими рабочими делами, что бы ни происходило“.
Как будут протекать эти пятничные вечера в новом доме — одна из множества задач, которые предстоит решить семье Стармеров.
В ближайшие несколько дней им придется распаковать множество коробок. И еще одна важнейшая, хотя и более тихая задача для нового премьер-министра: превратить шумную политическую кузницу в уютный семейный очаг.