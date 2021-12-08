После разговора стороны распространили заявления — Кремль заметно позднее, чем Белый дом. На этот раз расхождений в двух версиях практически не было. В заявлении Белого дома в первую очередь речь шла о возможных санкциях в случае российского вторжения на Украину. Кремль подтвердил, что о санкциях Путин с Байденом говорили, и подчеркнул, что обсуждался внутриукраинский, по его мнению, конфликт.

Что дальше?

Биржи отреагировали скорее позитивно

Изменения курсов доллара США и евро в начале торгов на Московской бирже в среду были незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов, констатирует Интерфакс.

Ссылаясь на экспертов, агентство называет положительным сигналом для рубля "относительное снижение геополитической напряженности" по итогам переговоров Путина и Байдена.

Рынок акций российских компаний открылся в среду ростом. Эксперты связывают его как с положительной динамикой мировых фондовых рынков, так и с "в целом позитивными" итогами переговоров.

Поручения командам

Как и в заявлении Белого дома, так и в заявлении Кремля, сказано, что Путин и Байден дали поручения своим командам. По версии Вашингтона, два президента поручили "принять меры", связанные с деэскалацией ситуации на границе с Украиной. По версии Москвы, они "условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации" по "чувствительным вопросам".

Под чувствительными вопросами Путин понимает то, что "НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории" и "наращивает военный потенциал" у рубежей России, в связи с чем Москва хочет получить "надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающих расширение НАТО в восточном направлении".

Когда Путин и Байден проведут следующие переговоры, неизвестно. Помощник президента России Юрий Ушаков сказал журналистам, что загадывать сроки дальнейших контактов президентов "даже немножко глуповато".

"Они конкретно не договаривались. Но раньше был договор между нами и американцами на моем уровне, что мы организуем и проведем видеоконференции, а затем подумаем о дальнейших контактах и посмотрим на возможность организации встречи президентов на нейтральной территории", — цитирует Ушакова "Коммерсант".

Кроме того, Байден в четверг собирается поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и уже проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Британии о своих переговорах с Путиным, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Байден не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО, подчеркнул Салливан. По его словам, в случае вторжения США готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине "сверх того, что мы уже предоставляем" и разместить дополнительные силы на востоке Европы.

"То, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", — пригрозил Салливан, имея в виду реакцию Запада на аннексию Крыма.

Санкции — "вещь не новая"

Байден выразил озабоченность эскалацией ситуации вокруг Украины и "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации". Так Белый дом описал ту часть разговора, которая касалась санкций.

"Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент — о том, что санкции для России вещь не новая, что они применяются достаточно длительное время, но никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают", — прокомментировал этот момент Ушаков.

Помощник президента России даже не стал ждать вопросов журналистов о "Северном потоке-2", заявив, что этот вопрос не обсуждался, как и многие другие. "Сразу могу сказать, отвечая на возможные вопросы: пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивались, и энергетика тоже не затрагивалась", — сказал он.

Тем временем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, общавшаяся накануне с американскими сенаторами, заявила, что Вашингтон и его европейские союзники рассматривают "полный спектр вариантов" санкций на тот случай, если Россия нападет на Украину.

"То, что мы обсуждаем, будет эквивалентно фактической изоляции России от мировой финансовой системы", — заявила она. Ранее телекомпания Си-эн-эн сообщала о том, что американские власти в качестве варианта санкций рассматривают отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, а агентство Блумберг — о возможном ограничении конвертации рубля.

"Передышка будет"

Российские эксперты ожидают разрядки в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Стороны перед переговорами подготовили друг другу такие сигналы, что они выходят с позиции силы на переговоры. Американцы заявляли о "драконовских" санкциях, мы осуществляли [военные] маневры на юго-западном направлении, но сейчас, я думаю, какая-то передышка будет", — сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Его коллега по совету Андрей Кортунов назвал позитивным сам факт нового разговора двух президентов. "Конечно, теперь, если никакой "атаки России" не будет, то Байден это запишет себе в актив", — заявил он "Российской газете".

Кремль с октября, когда появились первые публикации в американских СМИ, отрицает какие-либо намерения нападать на Украину.

"Уместные" шутки

Во время переговоров, которые продолжались (по подсчетам Ушакова) ровно два часа, Путин и Байден успели обменяться шутками.

"Когда серьезные умные люди разговаривают друг с другом, они иногда дают волю, чтобы облегчить какую-то длинную фразу, придав ей шуточный, более короткий характер, но от этого ситуация становится более понятной", — пояснил помощник президента России.

"Было несколько шуток, и они были очень уместными — и с американской стороны, плюс, естественно, наш президент умеет и любит действовать в таком плане", — добавил он.

Байден и Путин первый раз проводили переговоры в июне, когда они лично встречались в Женеве. Единственным заметным результатом тех переговоров стало возвращение послов в Москву и Вашингтон.