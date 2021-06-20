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Участникам Олимпийских игр в Токио впервые не будут раздавать презервативы перед началом и во время соревнований. Традицию, берущую начало с Олимпиады 1988 года в Сеуле, нарушат ради соблюдения строгих правил гигиены на фоне пандемии коронавируса, пишет DW.
Tokijo olimpiada
Tokijo olimpiada
© AFP / Scanpix

Как пишет газета Die Welt, средства для предохранения в этом году (всего их закуплено 160 тысяч) спортсмены получат уже перед отъездом из Японии на родину. Организаторы Олимпиады предупредили, что в случае нарушения карантинных правил, предусматривающих отказ от "излишних физических контактов", спортсменам грозят высокие штрафы и даже высылка из Японии.

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Deutsche Welle
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