PepsiCo запретила упоминать в своей рекламе войну в Украине

"НИКАКОГО: упоминания войны, военных действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных сил Украины. НИКАКОЙ: поддержки Украины и армии. НИКАКОЙ: негативной коннотации, создающей ощущение "небезопасности", - цитирует портал письмо PepsiCo, оказавшееся в распоряжении его авторов.

Указывается, что портал B4Ukraine обратился за комментарием в офисы PepsiCo в Украине и США, однако к моменту публикации ответа не получил.

Между тем 17 октября 2023 года на странице PepsiCo в Instagram появилось сообщение, что "волонтеры PepsiCo раздали продуктовые наборы 1200 семьям в городе Бородянка, чьи дома были разрушены", напоминают в B4Ukraine. В сообщении не уточняется, кто именно жестоко разрушил дома этих людей, подчеркивают авторы.

Деятельность компании PepsiCo в России