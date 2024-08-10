Пентагон выделил дополнительную помощь Украине

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине для обеспечения безопасности. О новом транше из запасов Пентагона в пятницу, 9 августа, уведомили в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

Пакет оценочной стоимостью в 125 млн долларов (114 млн евро) включает средства противовоздушной обороны (ПВО), многоцелевые радары для обнаружения и противодействия артиллерии противника, а также противотанковое оружие.