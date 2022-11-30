"Мы обсуждаем широкий перечень вариантов помощи Украине. Мы регулярно консультируемся с украинскими партнерами и другими союзниками. Помощь в области воздушной обороны остается приоритетом для министерства обороны США и международного сообщества. Что касается систем Patriot, то на данном этапе мы не планируем поставлять их Украине. Но, повторюсь, дискуссии по этому вопросу продолжатся", - сказал Пэт Райдер в ходе брифинга в Пентагоне.

По его словам, для управления и обслуживания столь сложных систем требуется высококвалифицированный персонал.

"Когда дело доходит до определенных мощностей, таких как система "Пэтриот", или танки M1, или передовые истребители - речь идет о возможностях, требующих достаточно существенной поддержки, обслуживания и тренировки. Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", нельзя просто отправить их на поле боя и начать использовать", - Райдер.

Вопрос о возможности предоставления Украине систем "Пэтриот", которые бы позволили ей эффективно защищаться от российских ракетных ударов стал предметом интенсивных обсуждений, главным образом в европейских политических кругах и в НАТО, последние недели, в особенности после падения ракеты на востоке Польши, жертвами которого стали два человека.

Накануне анонимный высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США рассматривают различные варианты защиты Украины от российских ракетных ударов, включая системы "Пэтриот".

Отвечая на вопрос, будут ли США оказывать влияние на союзников, если кто-то из них пожелает передать "Пэтриот" Украине самостоятельно, Райдер заявил, что не хочет говорить от имени других стран, но это суверенное решение государств.

Однако, поскольку это тоже касается стран НАТО, то США исходят из того, что это станет предметом обсуждения всего альянса.

"Опять же, мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить, каковы оборонные потребности Украины, и удовлетворить их", - добавил представитель Пентагона.