Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ

США нанесли удар с беспилотника неподалеку от города Джиндарис на северо-западе Сирии. Как сообщается в заявлении, жертв среди мирного населения нет.

Аль-Агаль убит несколько месяцев спустя после гибели другого главаря ИГ — Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который взорвал себя во время рейда американского спецназа.

США хотят парализовать деятельность ИГ



"Исламское государство" контролировало значительную часть территории Сирии в 2014-2017 годах. Сейчас боевики ИГ вытеснены к турецкой границе и перешли к тактике партизанской войны. Командование вооруженных сил США рассчитывает, что ликвидация лидеров ИГ парализует террористическую деятельность организации.

Сейчас в Сирии находится около 900 американских военнослужащих. Администрация президента Байдена еще не давала четких временных рамок по нахождению контингента в Сирии.