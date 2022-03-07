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Пентагон провел очередной брифинг о ходе войны с высокопоставленным функционером, которого попросили не называть. Такие брифинги проводятся с начала войны почти ежедневно, именно на таких условиях.
Пентагон: Россия задействовала 95% своей группировки вторжения
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По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, — 92%).

Существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).

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