Пентагон: Россия задействовала 95% своей группировки вторжения

По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, — 92%).
Существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).
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