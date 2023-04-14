По словам Остина, он распорядился провести расследование, касающееся условий допуска к секретной информации, производится проверка контрольных механизмов с целью не допустить повторения аналогичных инцидентов в будущем.
Ллойд Остин также отметил, что все сотрудники министерства обороны США с допуском к секретным данным юридически и морально обязаны защищать эти данные и информировать начальство о подозрительной деятельности.
Слив секретной информации
В интернете уже несколько недель курсируют,, предположительно, секретные документы администрации США, в том числе документы Пентагона, касающиеся войны России против Украины. Американские СМИ незадолго до католической Пасхи первыми сообщили о факте утечки, не опубликовав при этом самих документов.
Сотрудники ФБР 13 апреля задержали 21-летнего американского военнослужащего, который, как полагают, выложил эти документы в сеть. В случае выдвижения обвинений и обвинительного приговора ему будет грозить длительный срок тюремного заключения.
Многие американские СМИ задаются вопросом, почему 21-летний служащий национальной гвардии имел доступ к совершенно секретным документам. Этот молодой человек работал айтишником на одной из военных баз в штате Массачусетс. В его обязанности входило управление компьютерами и системами связи, поэтому не исключено, что он получил доступ к внутреннем сетям со строго секретной информацией, отмечают газета The Washington Post и телекомпания CNN.
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