Пентагон "пристально следит" за военной активностью РФ в Арктике

США не оставляют без внимания военную активность России в Арктике, заверил представитель Пентагона. "Разумеется, мы пристально следим за ситуацией", — сказал пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби в понедельник, 5 апреля, в ответ на вопрос журналистки об отношении Вашингтона к последним учениям РФ в этом регионе.
Никто не заинтересован в милитаризации Арктики, добавил он. По словам Кирби, для Вашингтона это не только ключевой для национальной безопасности регион, но и "потенциальный стратегический коридор" между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США. Поэтому он считает Арктику "уязвимой для расширяющегося соперничества".
Кирби отказался сообщить подробности, известные разведке США относительно деятельности РФ в арктическом регионе.
ВМС РФ в конце марта провели учения в Арктике, продемонстрировав возможности атомных подводных лодок.
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