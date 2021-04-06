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Никто не заинтересован в милитаризации Арктики, заявили в Минобороны США после маневров ВМС России в этом регионе с участием атомных субмарин.
Пентагон "пристально следит" за военной активностью РФ в Арктике
© AP / Scanpix

США не оставляют без внимания военную активность России в Арктике, заверил представитель Пентагона. "Разумеется, мы пристально следим за ситуацией", — сказал пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби в понедельник, 5 апреля, в ответ на вопрос журналистки об отношении Вашингтона к последним учениям РФ в этом регионе.

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Никто не заинтересован в милитаризации Арктики, добавил он. По словам Кирби, для Вашингтона это не только ключевой для национальной безопасности регион, но и "потенциальный стратегический коридор" между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США. Поэтому он считает Арктику "уязвимой для расширяющегося соперничества".

Кирби отказался сообщить подробности, известные разведке США относительно деятельности РФ в арктическом регионе.

ВМС РФ в конце марта провели учения в Арктике, продемонстрировав возможности атомных подводных лодок.

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Deutsche Welle

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