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Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что, по данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Вооруженные силы Украины, вероятно, понесли потери подобного масштаба, добавил американский генерал.
Пентагон: потери РФ - около 100 тысяч солдат, Украины - примерно такие же
© Reuters / Scanpix

Он также сообщил, что по его оценкам, были убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины. "Это огромные масштабы человеческих страданий", - сказал Милли.

Получить независимое подтверждение этих оценок в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно.

Отвечая на вопрос о перспективах дипломатического решения в Украине, глава Объединенного комитета начальников штабов США отметил, что первоначальный отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв. "Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, пользуйтесь этим моментом", – сказал генерал Милли.

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Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию.

Россия не раскрывает число погибших. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что по данным на 9 ноября, на войне были убиты более 77 тысяч российских военных.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров ведёт поименный список потерь российских военнослужащих в Украине на основе подтверждённых сообщений о гибели. На начало ноября в нём есть данные о 8300 погибших.

Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В середине июля представительница министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале лета украинские власти сообщали, что погибли около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.

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Радио Свобода
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