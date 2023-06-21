Пентагон перепроверил стоимость военной помощи Украине и нашел ошибку более чем на 6 миллиардов долларов

В 2022 фискальном году ошибка составила 2,6 миллиарда долларов, а в текущем финансовом году — 3,6 миллиарда.

Ошибка, заявили в Пентагоне, произошла из-за того, что при оценке использовалась стоимость новых вооружений, тогда как Украине были переданы хранившиеся у Пентагона запасы, которые были закуплены некоторое время назад, и их стоимость ниже, как минимум с учетом амортизации.

Обнаруженное расхождение в оценке означает, что власти США могут выделить Украине дополнительную помощь из своих запасов в рамках уже одобренного Конгрессом финансирования, а не согласовывать с парламентом выделение дополнительных средств.

«Эти деньги просто вернулись в копилку», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.