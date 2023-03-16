В опубликованный сегодня ролик вошли "критические" моменты инцидента, отметили в Пентагоне. Всего американский дрон и российский самолет взаимодействовали в течение 30-40 минут; при этом попавшие в обнародованное видео кадры изображают события в хронологической последовательности.

Из записи видно, что российский истребитель дважды подлетает к дрону, сбрасывая на него топливо. После второго пролета картинка на несколько секунд пропадает, но затем восстанавливается. Как минимум две лопасти винта дрона выглядят поврежденными.

Как отметил основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс, видео не совпадает с роликами, опубликованными накануне в российских Telegram-каналах. На них дрон летит над облаками, в то время как на кадрах Пентагона облаков почти нет.

Противоречит опубликованному сегодня видео и официальная позиция Минобороны РФ. Пентагон вскоре после инцидента сообщил, что командование было вынуждено затопить дрон после его повреждения российским самолетом при перехвате. Российское ведомство настаивало, что соприкосновения двух летательных аппаратов не было, а причиной крушения дрона стало "резкое маневрирование". О сбросе топлива на беспилотник российская сторона не упоминала.

Вскоре после инцидента утром 14 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент США. Обе стороны переговоров назвали обсуждение случившегося "конструктивным", при этом российский дипломат подчеркнул, что между странами сохраняются разногласия в трактовке произошедшего.

15 марта в ходе телефонного разговора ситуацию обсудили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин. Российская сторона не сообщила подробностей переговоров, уточнив, что они состоялись по инициативе Вашингтона. В Пентагоне подтвердили факт звонка по поводу "недавнего непрофессионального, опасного и безрассудного поведения" пилотов РФ и заявили, что американские дроны продолжат летать "везде, где позволяет международное право".