Пентагон не подтвердил информацию СМИ, что поставки боеприпасов в Украину сократились на 30%

Об этом сообщила заместитель спикера минобороны США Сабрина Сингх: "Послушайте, я бы не согласилась с этим утверждением. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы продолжим обеспечивать Украину тем, что ей нужно, когда приближается зима".
Она подчеркнула, что США могут поддержать и Украину, и Израиль одновременно.
Во вторник телеканал ABC News сообщил, что поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину уменьшились "более чем на 30%" после начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.
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