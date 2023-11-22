Пентагон не подтвердил информацию СМИ, что поставки боеприпасов в Украину сократились на 30%

Об этом сообщила заместитель спикера минобороны США Сабрина Сингх: "Послушайте, я бы не согласилась с этим утверждением. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы продолжим обеспечивать Украину тем, что ей нужно, когда приближается зима".