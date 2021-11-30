Пентагон намерен усилить сдерживание Китая и России

Детали этого документа засекречены, однако, как сообщила высокопоставленная представительница Пентагона Мара Карлин, он укрепит способность "сдерживания российской агрессии в Европе и позволит силам НАТО действовать более эффективно".
В то же время, по ее словам, приоритетным для вооруженных сил США останется Индо-Тихоокеанский регион. В документе указано на необходимость дополнительного сотрудничества с союзниками в регионе для "сдерживания потенциальной военной агрессии Китая и угроз со стороны Северной Кореи". В частности, министерство обороны США модернизирует и расширит военные объекты на острове Гуам и в Австралии.
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