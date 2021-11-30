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США намерены укрепить свои военные базы, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России, в то же время планируется сохранить достаточное количество сил на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана и джихадистcких группировок. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявили в Пентагоне со ссылкой на "Обзор расстановки ВС США в мире", проведенный по заказу администрации президента Джо Байдена.
Пентагон намерен усилить сдерживание Китая и России
© AP / Scanpix

Детали этого документа засекречены, однако, как сообщила высокопоставленная представительница Пентагона Мара Карлин, он укрепит способность "сдерживания российской агрессии в Европе и позволит силам НАТО действовать более эффективно".

В то же время, по ее словам, приоритетным для вооруженных сил США останется Индо-Тихоокеанский регион. В документе указано на необходимость дополнительного сотрудничества с союзниками в регионе для "сдерживания потенциальной военной агрессии Китая и угроз со стороны Северной Кореи". В частности, министерство обороны США модернизирует и расширит военные объекты на острове Гуам и в Австралии.

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Deutsche Welle
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