Вице-президент США Майк Пенс отказался отстранять Дональда Трампа от должности по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он заявил вечером во вторник, 12 января, в письме, адресованном спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - отметил Пенс. Он сказал, что решение об отстранении президента в данном случае выходит за рамки его полномочий, и оно могло бы создать "ужасный прецедент". По мнению Пенса, речь идет о политических играх. Он призвал членов Конгресса "снизить температуру и объединить страну".

Трампа попытаются отстранить и без Пенса

Также во вторник вечером Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы отстранить Трампа. Если Пенс откажется это делать, члены Палаты представителей намерены рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту США.

25-я поправка к Конституции США допускает процесс отстранения президента, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции.

Противники Трампа требуют отстранить его от власти, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена 20 января. Они считают, что Трамп несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, во время которых группа сторонников президента ворвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.