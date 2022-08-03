Пелоси заверила Тайвань в широкой поддержке Вашингтона

В ходе визита на Тайвань спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заверила власти спорного острова в непоколебимой поддержке Вашингтона. На встрече с главой местной администрации Цай Инвэнь в среду, 3 августа в Тайбэе она заявила, что приехала с целью "самым ясным образом дать понять", что США не откажутся от своих обязательств в отношении Тайваня.
США "гордятся прочной дружбой" с Тайванем
Этот визит одновременно является знаком того, что американцы "гордятся прочной дружбой" с Тайванем, добавила Пелоси, являющаяся третьим лицом во властной иерархии США после президента и вице-президента. Во время выступления в парламенте Тайваня она поблагодарила Цай Инвэнь ее лидерство и призвала к расширению межпарламентского сотрудничества. "Мы отдаем должное Тайваню за то, что он является одним из самых свободных обществ в мире", - подчеркнула спикер Палаты представителей.
В свою очередь глава тайваньской администрации указала, что не уступит требованиям и "возросшим военным угрозам" властей Китая. Тайвань будет держать "линию защиты демократии", заявила Цай Инвэнь. В ходе встречи с вице-президентом парламента Тайваня Цай Чичаном Пелоси отметила, что приехала на остров "с дружбой, с миром для региона".
Между тем Тайвань 3 августа обвинил власти КНР в стремлении частично вторгнуться в тайваньские территориальные воды в ходе запланированных военных учений. Этот "иррациональный шаг" бросает вызов международному порядку, заявил представитель министерства обороны Тайваня. Ведомство также назвало планирующиеся маневры угрозой для портов и городов острова и заявило об активизации подготовительных мероприятий и "соответствующей" реакции.
Первый за 25 лет визит спикера Палаты представителей на Тайвань
Накануне вечером самолет ВВС США со спикером Палаты представителей приземлился в аэропорту Тайбэя на Тайване. Речь идет о первом за 25 лет визите спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань. Госсекретарь США - Энтони Блинкен указал, что Конгресс - это независимая от Белого дома, равноправная ветвь власти, поэтому решение о поездке - "полностью за спикером".
Власти КНР, считающей Тайвань своей территорией, выступают резко против посещения Пелоси острова. Председатель КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.
В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. Китайский телеканал CGTN сообщил, что истребители КНР в момент подлета самолета с Пелоси пересекали Тайваньский пролив в сторону острова.
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