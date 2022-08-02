На фоне турне в Индо-Тихоокеанском регионе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - третьего человека во властной иерархии в американском руководстве после президента и вице-президента - все более обостряется конфликт Вашингтона и Пекина. Власти Китая многократно и по различным каналам призывали США отменить "опасный" визит Пелоси на Тайвань, заявила во вторник, 2 августа, официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

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"Если США продолжат идти по этому неверному пути, мы примем энергичные и решительные меры по защите нашего суверенитета и территориальной целостности", - указала она. Представитель китайского внешнеполитического ведомства также указала на "сильное сопротивление" Пекина посещению Пелоси Тайваня и возможность эскалации ситуации из-за действий США, считаемых КНР "провокациями".

Самолет Пелоси вылетел из Малайзии

Самолет ВВС США, который доставил спикера Палаты представителей в Малайзию, вылетел из столицы этой страны Куала-Лумпур, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные сайта Flightradar24, а также очевидцев. При этом неизвестно, находилась ли Пелоси или члены ее делегации в самолете, указывает Reuters. В свою очередь AP передает, что Пелоси после короткого визита в Малайзию покинула эту страну, вылетев вместе со своей делегацией на самолете ВВС США. Ожидается, что она посетит Тайвань, пишет далее агентство, ссылаясь на пожелавшего остаться анонимным чиновника.

Немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в тайваньском парламенте сообщает, что Пелоси ожидается в Тайбэе вечером 2 августа. Местные СМИ пишут, что она может приземлиться на острове около 22.30 часов местного времени (17.30 мск).

Между тем в водах к востоку от Тайваня размещены четыре американских военных корабля, в том числе авианосец, указывает агентство Reuters. ВМС США на фоне предостережений Китая назвали это обычным развертыванием.

Рост напряженности сказывается на фондовых рынках

Тем временем на фондовых рынках наблюдаются волнения на фоне растущей напряженности в связи с возможным визитом Пелоси в Тайвань. Основные индексы азиатских рынков упали из-за опасений роста геополитической напряженности, пишет AFP. Сильнее остальных снизились индексы Гонконгской и Шанхайской бирж.

Обострение конфликта негативно повлияло и на ключевой биржевой индекс Германии DAX, который утром 2 августа снизился на 0,70 процента до 13 385,99 пункта.

Конфликт между США и Китаем

Приезд Нэнси Пелоси, возможность которого широко обсуждается мировыми СМИ с конца июля, стал бы визитом наиболее высокопоставленного представителя США в Тайвань за последние несколько десятилетий. Китайское руководство считает Тайвань частью КНР и выступает против официальных контактов других государств с властями в Тайбэе. В свою очередь США настаивают на неприемлемости одностороннего изменения статус-кво любой из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Президент США Джо Байден 23 мая пообещал оказать Тайваню военную помощь, если Китай совершит против него вооруженную агрессию.

28 июля Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели длительный телефонный разговор по вопросам торговли, сотрудничества в области технологий и устранения основных раздражителей в двухсторонних отношениях, включая противодействие Пекина возможному посещению Пелоси Тайваня. Прогресса по данным темам достигнуто не было. 30 июля агентство Xinhua сообщило, что китайская армия проводит учения с боевыми стрельбами у острова Пинтань (провинция Фуцзянь), который отделен от Тайваня проливом.