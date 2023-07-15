Пекин призвал ЕС "прояснить" стратегические отношения с КНР

Пекин призывает Евросоюз "прояснить" стратегические отношения с КНР. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И. Он встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Индонезии, где прошла встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил МИД КНР.

ЕС должен "прояснить позиционирование стратегического партнерства между двумя сторонами и продвигать отношения между Китаем и Евросоюзом", подчеркнул Ван И. ЕС "не должен колебаться", а тем более поощрять "слова и действия, которые переводят стрелки часов назад", добавил он.

"Фундаментального конфликта интересов нет"