Паводковые воды обрушились на город в Бразилии, погибли почти 100 человек

Как сообщается, за три часа там выпала месячная норма осадков. Дома на склонах были погребены и разрушены, улицы затоплены, а автомобили смыло, когда паводковые воды хлынули в Петрополис. Поисково-спасательные отряды прочесывают город в поисках выживших.
Torrential #rains & over 52 registered #landslides have killed at least 58 people in #Petropolis, north of #RiodeJaneiro #Brasil. Sadly, authorities fear the death toll could climb higher.#GlobalCrisis #flood #flooding #heavyrains pic.twitter.com/Y4EFweBSjj— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) February 16, 2022
Национальная служба гражданской обороны сообщила в "Твиттере", что на данный момент 24 человека найдены живыми, подтверждена смерть 94 человек. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести. На видео, опубликованных в соцсетях, видны значительные разрушения.
Please send your prayers to my adopted home of #Petropolis Rio de Janeiro, Brazil.
We were hit with massive rain, flooding, and mud slides yesterday.
The town is destroyed. My family is safe, but many aren't. 🙏 pic.twitter.com/R5RunTduXi
— Christopher Hassan (@ChrisDHassan) February 16, 2022
"Ситуация почти как на войне, — заявил журналистам губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро. — Автомобили на столбах, перевернутые столбы, много грязи и воды".
Петрополис — популярное туристическое направление в горах над Рио-де-Жанейро. В XIX веке он был летней резиденцией бразильских императоров — его также называют Императорским городом.
Brazil : At least 36 people found dead after severe flooding in #Petropolis, #Brazil pic.twitter.com/PoDgJ3X8b5— Amit Sahu (@amitsahujourno) February 16, 2022
Brazil : At least 36 people found dead after severe flooding in #Petropolis, #Brazil pic.twitter.com/PoDgJ3X8b5— Amit Sahu (@amitsahujourno) February 16, 2022
В одном из наиболее пострадавших районов от оползней пострадало около 80 домов. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.
#BREAKING
Heavy rain in Petrópolis, Brazil causes flood situation . #Petropolis#Brazil #rain #chuva #Enchente
⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/bED6Dizrtm pic.twitter.com/tD2kNMgxh1
— Jafery (@Jafery0) February 15, 2022
"Вода пришла очень быстро и с огромной силой. Я потерял все. Наша жизнь и без того была тяжелой из-за пандемии, а теперь еще эта трагедия", — сказал Рейтеру владелец разрушенного магазина.
"Я потеряла племянницу и ее пятилетнюю дочь, мы до сих пор их не нашли, — сказала агентству местная жительница. — Мы не ожидали этой трагедии. Нашему городу конец".
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который накануне встречался с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в "Твиттере", что уже попросил правительство помочь Петрополис и пострадавшим. На восстановление города будут выделены федеральные средства, сказал Болсонару журналистам в Москве.
Another tragic Video- The power of the water is #brutal!— Ajay Tomar 🇮🇳 (@ajay_tomar1) February 17, 2022
People fight for their lives as they are swept away by heavy #rains in #Petropolis. At least 80 dead.
My heart feels sad for all.#Brazil #mostliked #Rio #Floods #ClimateCrisis #ClimateEmergency #RioDeJaneiro pic.twitter.com/BGotTov5yj
Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур.
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