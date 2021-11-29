В Киеве на месте гибели Павла Шеремета в день его рождения собрались белорусские и украинские журналисты. Акцию памяти инициировала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). В предыдущие годы такие мероприятия проходили в Минске, сейчас, по словам организаторов, это стало невозможным из-за репрессий властей.

Среди политзаключенных в Беларуси 30 журналистов

"В этот день мы не можем собраться в Минске, провести вечер памяти, но мы здесь, на месте, где завершился жизненный путь нашего коллеги, где он был ужасным образом убит. Убит так, чтобы запугать многих других журналистов-расследователей, публицистов. Но его имя, его творчество и жизнь продолжаются в нашей памяти", - отметил зампредседателя БАЖ Борис Горецкий.

Горецкий напомнил, что Павел Шеремет в свое время прошел через белорусскую тюрьму, и что сейчас в заключении находятся 30 представителей белорусских СМИ.

"Мы знаем, сколько белорусских журналистов сейчас находятся в Киеве, сколько еще в тюрьме. Мы видим, что дело Павла продолжает жить. Все равно есть журналисты, которые продолжают рассказывать правду, несмотря на тотальную цензуру и диктатуру в Беларуси", - подчеркнула главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она также надеется, что дело Шеремета будет раскрыто, и станут известны имена его убийц.

Кто был заказчиком убийства Шеремета?

Национальный союз журналистов Украины оказывает правовую поддержку семье Павла Шеремета в расследовании его убийства. Руководитель организации Сергей Томиленко назвал Шеремета символом и примером журналистской миссии и служения профессии и выразил слова поддержки его родным, матери и друзьям. Участники акции оставили лампадки и цветы у памятника Павлу Шеремету.

Известный российский тележурналист белорусского происхождения Павел Шеремет последние пять лет жизни работал в Украине. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он находился.

Следователи считают приоритетной версией убийство за журналистскую деятельность Павла Шеремета в Украине и других странах. В мае 2020 года следствие в отношении предполагаемых исполнителей было завершено, расследование по выявлению заказчиков убийства выделено в отдельное производство и продолжается.