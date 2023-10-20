Пауза на размышление: почему Израиль еще не вошел в Газу?

Поспешно подготовленный на этой неделе визит в Израиль президента США Джо Байдена свидетельствует о том, насколько волнует Белый дом ухудшающаяся ситуация. Вашингтон озабочен двумя серьезными проблемами: усиливающимся гуманитарным кризисом и риском того, что конфликт может распространиться на другие страны Ближнего Востока.

Так почему же Израиль до сих пор не начал вторжение? На то имеется целый ряд причин.

Большое число жертв при взрыве центральной городской больницы Газы во вторник, в котором обе стороны конфликта возлагают вину друг на друга, лишь еще больше усилило напряженность в регионе.

ВВС и ВМС Израиля наносят удары по всем возможным укрытиям ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» и складам оружия в Газе. При этом погибло и было ранено большое число мирных жителей, а также несколько командиров ХАМАС.

В ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было призвано свыше 300 тыс. резервистов. В полях, на фермах и в кибуцах на границе с Газой сосредоточились танки «Меркава», самоходные артиллерийские установки и тысячи хорошо вооруженных пехотинцев в полном боевом снаряжении.

Иран субсидирует, готовит, вооружает и до некоторой степени контролирует некоторых боевиков-шиитов на Ближнем Востоке. Самой сильной из таких группировок, бесспорно, является ливанская «Хезболла», укрепившаяся прямо у северных границ Израиля.

В последние дни Иран выступал с грозными предупреждениями, что вторжение Израиля в Газу не останется без ответа. Но что это может означать на практике?

Ну и кроме того, пока на аэродроме Тель-Авива находился борт американского президента, начинать полномасштабное военное вторжение в Газу выглядело бы неуместно и для Израиля, и для США.

Неофициально он скорее всего призвал к некоторой сдержанности радикальное правительство Биньямина Нетаньяху . В любом случае, США хотели бы знать, каким образом и когда израильская армия собирается выходить из Газы, если, конечно, она туда все же войдет.

Официально Байден приехал в Израиль, чтобы продемонстрировать стратегическую поддержку ближайшему союзнику США на Ближнем Востоке и узнать о планах Израиля по поводу Газы.

Президент США уже ясно дал понять, что возражает против повторной оккупации Газы Израилем, который вышел оттуда в 2005 году. Это, по словам Байдена, стало бы «большой ошибкой».

В 2006 году в ходе тяжелой и в общем безрезультатной войны между боевиками «Хезболлы» и Израилем выяснилось, что израильские танки несут потери, подрываясь на замаскированных минах и попадая в хорошо спланированные ловушки.

С тех пор «Хезболла» с помощью Ирана перевооружилась и, как считается, имеет в своем арсенале около 150 тыс. ракет, многие из которых обладают дальним радиусом действия и точной системой наведения.

Существует реальная угроза того, что в случае вторжения Израиля в Газу «Хезболла» может открыть новый фронт на северной границе, заставив его воевать сразу на двух фронтах.

Однако вовсе не очевидно, что «Хезболла» хотела бы затевать такую войну сейчас, когда американская авианосная ударная группа находится вблизи восточного побережья Средиземного моря, готовая прийти на помощь Израилю.