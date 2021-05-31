Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва

По данным AFP, самолет, на борту которого находилось 160 человек, совершил экстренную посадку в берлинском аэропорту в воскресенье в 20:00.
Сотрудники экстренных служб обыскали самолет и багаж пассажиров, но, к счастью, ничего не нашли.
“Пассажиры продолжили свое путешествие в Польшу на борту запасного самолета”, — сообщил представитель немецкой полиции.
“Самолет Ryanair, совершивший вынужденную посадку, сообщил об экстренной ситуации в воздухе, и поэтому ему было немедленно разрешено приземлиться в Берлине”, — сказал пресс-секретарь аэропорта Ян-Питер Хаак изданию Bild.
“В настоящее время самолет находится в безопасном месте”, — сообщили изданию Bild в полиции.
Инцидент произошел ровно через неделю после того, как самолет Ryanair был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел оппозиционный блогер Роман Протасевич, признанный в Беларуси экстремистом, которому теперь грозит длительное заключение в колонии.
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