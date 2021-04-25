Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку с этого поста, однако продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламент 20 июня. Такое заявление политик сделал в воскресенье, 25 апреля, в ходе телеобращения.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра" до проведения голосования, отметил он.

Никол Пашинян станет кандидатом от партии "Гражданский договор"

Пашинян подчеркнул, что будет выдвинут кандидатом на должность главы кабмина от партии "Гражданский договор".

Внеочередные выборы в Национальное собрание должны быть проведены не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней, после роспуска парламента. Это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства.

В стране вот уже несколько месяцев не утихают протесты. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.