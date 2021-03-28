Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в апреле подаст в отставку, но останется и.о. главы кабмина для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Такое заявление он сделал в воскресенье, 28 марта, на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении.
"В апреле я подам в отставку - не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал он.
При этом Никол Пашинян отметил, что если его полномочия будут подтверждены, он продолжит работать "лучше, чем раньше", если нет - "передаст власть тому", кто будет избран.
Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня.
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