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Никол Пашинян будет и.о. главы кабмина для подготовки досрочных парламентских выборов.
Nikolas Pašinianas
Nikolas Pašinianas
© AP / Scanpix

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в апреле подаст в отставку, но останется и.о. главы кабмина для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Такое заявление он сделал в воскресенье, 28 марта, на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении.

"В апреле я подам в отставку - не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал он.

При этом Никол Пашинян отметил, что если его полномочия будут подтверждены, он продолжит работать "лучше, чем раньше", если нет - "передаст власть тому", кто будет избран.

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня.

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Deutsche Welle
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