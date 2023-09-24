Пашинян: У Армении - выбор между свободой и судьбой губернии

"Проявления этой политики мы видели на протяжении последних десятилетий. Мы не согласны с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении. Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий. Теперь они ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, нарушая при этом дипломатическую, межгосударственную этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства", - заявил премьер Армении.