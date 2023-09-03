Пашинян: Россия отдаляется от Южного Кавказа

Пашинян напомнил, что, согласно договоренностям Москвы, Еревана и Баку, заключенным после окончания боевых действий в 2020 году, российские миротворцы в непризнанной республике должны контролировать Лачинский коридор, но по факту этого не происходит. "Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично", - сказал он.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999 процента была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой", - заявил Пашинян.