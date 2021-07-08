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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду, 7 июля заявил о "не очень стабильной ситуации" на границе с Азербайджаном".
Nikola Pašinianas
Nikola Pašinianas
© Itar-Tass / Scanpix

"Я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы", — указал он. В Ереване, в частности, утверждают, что во время уточнения границы с Сюникской и Гегаркуникской областями Армении несколько сотен азербайджанских военнослужащих укрепились на армянской территории, и отказываются ее покидать.

По информации агентства dpa, в ходе первого зарубежного визита после своей победы на выборах Пашинян попросил у Путина дальнейшей поддержки. Агентство сообщает, что армянский лидер добивается расширения присутствия российских миротворцев в регионе.

Никол Пашинян поблагодарил президента России за личное участие в содействии возвращению 15 военнопленных из Азербайджана. 3 июля при посредничестве РФ Азербайджан передал Армении 15 граждан этой страны в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. По данным Еревана, до сих пор в азербайджанском плену находятся более 150 человек. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".

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Deutsche Welle
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