Пашинян намекнул на выход Армении из ОДКБ, назвав союз „пузырем“

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Тадевоса Аветисяна, Пашинян назвал ОДКБ „союзом-пузырём“, члены которого ничего не сделали, чтобы помочь Армении в войне с Азербайджаном, и даже, как заявил премьер, напротив, помогали Баку ее планировать. В ответ на реплику оппозиционеров, почему бы в таком случае не выйти из ОДКБ, Пашинян сказал: „Мы сами решим, когда выйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, сможем ли мы вернуться?“ – слова премьера приводит Радио Азатутюн.
Ранее премьер Армении заявил, что как минимум две страны ОДКБ „участвовали в подготовке войны“, по результатам которой Азербайджан вернул под свой контроль сначала часть территории Нагорного Карабаха, а затем и весь регион. Он не назвал эти страны, однако его реплика была ответом на заявления белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко в ходе его визита в Баку.
Ранее Пашинян заявлял о том, что Армения фактически заморозила свое членство в ОДКБ, а в начале мая Ереван заявил, что прекращает финансирование деятельности ОДКБ. Российские власти неоднократно критиковали Ереван, утверждая, что Москва выполнила все обязательства перед Арменией. Многие российские комментаторы открыто обвиняют Пашиняна в прозападной ориентации. При этом президент Владимир Путин утверждал, что особых проблем в двусторонних отношениях нет.
Пашинян в среду также заявил, что Баку и Ереван близки к заключению мирного соглашения. В Азербайджане его слова пока не подтверждали.
Заявления премьера прозвучали на фоне массовых протестов оппозиции в Ереване. У здания парламента Армении разбит палаточный лагерь. Участники протестов обвиняют Пашиняна в сдаче национальных интересов в связи, в частности, с договорённостями о делимитации границ с Азербайджаном.
Ранее в среду власти Азербайджана заявили о завершении вывода с территории страны – из Нагорного Карабаха – российских военных.