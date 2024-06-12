Пашинян намекнул на выход Армении из ОДКБ, назвав союз „пузырем“

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Тадевоса Аветисяна, Пашинян назвал ОДКБ „союзом-пузырём“, члены которого ничего не сделали, чтобы помочь Армении в войне с Азербайджаном, и даже, как заявил премьер, напротив, помогали Баку ее планировать. В ответ на реплику оппозиционеров, почему бы в таком случае не выйти из ОДКБ, Пашинян сказал: „Мы сами решим, когда выйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, сможем ли мы вернуться?“ – слова премьера приводит Радио Азатутюн.