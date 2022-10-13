ПАСЕ подготовила резолюцию о признании режима в России террористическим и предлагает выгнать Россию из Совбеза ООН

Содержание документа обсуждалось в прямом эфире заседания Ассамблеи, в ходе дебатов в тексте было сделано порядка 14 поправок.
Одна из поправок касалась формулировки относительно российского режима. В первом варианте значилось "режим Российкой Федерации", после поправки в документе осталась формулировка – "российский режим, находящийся у власти в данный момент".
За принятие резолюции проголосовало подавляющее большинство участников заседания. Судя по комментариям экспертов, это признание можно расценивать как первый шаг к признанию России страной, поддерживающей терроризм.
ПАСЕ также призвала к созданию международного трибунала по расследованию российских преступлений на оккупированных территориях Украины и нарушений законов и обычаев ведения войны.
Депутат ПАСЕ, литовский политик Эмануэлис Зингерис также призвал Ассамблею сделать все возможное для возвращения в Украину насильно вывезенных на российские территории мирных жителей.
Глава литовской делегации в ПАСЕ Зингерис заявил, что эта незаконная депортация абсолютно в духе Иосифа Сталина, и напоминает тем странам, кто так или иначе почувствовал на себе ужасы советского режима, как далеко может зайти подобная власть.
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