У ДС — 34,54 процента голосов и 41 место в ГС, у СДП — 23,53 процента и 27 мест.
У правоцентристской "Новой Словении — Христианских демократов" — 6,85 процента (8 мест). У "Социальных демократов" — 6,65 процента (7 мест). "Левые" получают 4,38 процента (5 мест).
ДС было создано только в январе. Оппозиция обвиняла Яншу в попытках подорвать демократические институты и свободу СМИ с момента его возвращения к власти в 2020 году.
"Люди хотят перемен"
"Наша цель достигнута: победа позволит нам вернуть в страну свободу", — отметил 55-летний Голоб, обращаясь к ликующим сторонникам. "Люди хотят перемен и выразили доверие нам — единственным, кто может принести эти перемены", — указывал он ранее. Политик находится в карантине после инфицирования коронавирусом. Бывший руководитель энергетической компании пообещал восстановить "нормальную жизнь" в стране, назвав выборы "референдумом о демократии".
Явка составила около 70 процентов при 1,7 млн избирателей, что значительно выше, чем 52 процента на парламентских выборах в 2018 году.
Эксперты не исключают формирования коалиции
Эксперты не исключают формирования коалиционного правительства. У ДС нет опыта работы в правительстве, и она могла бы вступить в сотрудничество, к примеру, с более опытными социал-демократами.
В середине марта премьер-министр Словении Янез Янша, а также главы правительств Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда они призвали других западных лидеров последовать их примеру и тем самым продемонстрировать солидарность с украинским народом в борьбе против российского вторжения.
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