Партия Орбана - лидер ЕС по антизападной рекламе в соцсетях

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ФИДЕС и ее союзники стали крупнейшими во всем Евросоюзе по объемам антизападной рекламы в соцсетях. Об этом свидетельствуют результаты обнародованного в субботу, 8 июня, исследования, которое провел независимый аналитический центр Political Capital.

Расходы на политическую рекламу в Венгрии весьма асимметричны, следует из материала. „В то время как проправительственный лагерь потратил 4,3 млн евро на рекламу в Meta и Google, все 14 оппозиционных партий и связанные с ними СМИ потратили менее пятой части этой суммы - 839 000 евро“, - говорится в исследовании.