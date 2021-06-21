За блок "Честь имею", сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна, проголосовали 5,23% избирателей, за возглавляемую одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партию "Процветающая Армения" - 3,96%.
Явка на выборах в парламент Армении составила 49,4%. 25 политических сил боролись за право формирования нового правительства. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.
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