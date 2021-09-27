Парламентские выборы в ФРГ с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7 процента голосов, следует из официальных предварительных результатов, обнародованных в ночь на понедельник, 27 сентября, на сайте председателя федеральной избирательной комиссии. Ближайший соперник СДПГ — блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" — 10,3 процента.

Левую партию поддержали 4,9 процента избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпиге.

Лидеры СДПГ и ХДС/ХСС претендуют на право формировать правительство

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Армин Лашет (Armin Laschet) — заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Так, кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство. В свою очередь, Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.

Кандидат в канцлеры от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок признала ошибки, которые не позволили партии стать ведущей политической силой в Германии на прошедших выборах. В то же время Бербок считает, что "зеленые" получили от избирателей мандат на обновление страны.

По мнению председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner), немецкие избиратели хотят формирования центристского правительства.

Итоговая явка на выборах в Германии составила 76 процентов, свидетельствуют прогнозы опроса Infratest dimap. На предыдущих парламентских выборах в 2017 году явка была 76,2 процента.

Рекордное число кандидатов

Жители Германии выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит избрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство. Всего за места в высшем законодательном органе боролось рекордное число кандидатов — 6 211, в том числе 2 024 женщины.