Партия Качиньского потеряла большинство на выборах в Польше

Согласно данным экзитполов, "Право и справедливость" лидирует, набрав 36,6% голосов. Оппозиционная "Гражданская платформа" (ГП), которую возглавляет экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, может получить 31% голосов избирателей. А на третьем месте, согласно опросам, находится центристская партия "Третий путь" с 13,5% голосов.

В пересчете на количество мест у ПиС оказывается 200 мест из 460 в парламенте, в то время как для парламентского большинства необходим как минимум 231 голос. ГП же получит 163 места, однако партия предположительно сформирует коалицию с "Третьим путем" и альянсом левых, что даст им 248 мест в парламенте.