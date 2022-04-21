Парламенты Латвии и Эстонии назвали геноцидом действия России в Украине

В сообщении эстонского парламента говорится, что Россия совершила акты геноцида и массовые зверства в отношении мирного населения в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также "во многих других населенных пунктах Украины".
В сообщении латвийского Сейма говорится, что имеются "значительные" доказательства массовых жестоких преступлений, совершенных армией России в Украине.
"Латвия осуждает все преступления против человечности и геноцид и осознает свою обязанность признавать, предотвращать и увековечивать память об этих преступлениях во избежание их повторения", - говорится в сообщении.
Ранее Латвия закрыла генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Пскове, а Эстония и Литва - генконсульства в Санкт-Петербурге.
Верховная Рада 14 апреля признала геноцидом украинского народа действия российских вооруженных сил.
А раньше всех, 13 апреля, геноцидом назвал действия российской армии в Украине президент США Джо Байден.
"Мы категорически не согласны с неприемлемыми попытками подобного извращения ситуации", - прокомментировал его слова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Что ждет жителей, которые вовремя не выберут поставщика электроэнергии
Приближается срок выбора независимого поставщика...
Министр обороны: в Кремле сидят сумасшедшие с хорошо развитым инстинктом самосохранения
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в передаче...
Епископ Тракайский Амвросий обвинил мэра Вильнюса в разжигании вражды и вмешательстве во внутренние дела церкви
Православная Церковь в Литве выражает "решительный...
Глава МИД Литвы: решение РФ закрыть консульство в Санкт-Петербурге не удивило
Решение России закрыть генеральное консульство Литвы...