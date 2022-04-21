Парламенты Латвии и Эстонии назвали геноцидом действия России в Украине

В сообщении эстонского парламента говорится, что Россия совершила акты геноцида и массовые зверства в отношении мирного населения в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также "во многих других населенных пунктах Украины".

В сообщении латвийского Сейма говорится, что имеются "значительные" доказательства массовых жестоких преступлений, совершенных армией России в Украине.

"Латвия осуждает все преступления против человечности и геноцид и осознает свою обязанность признавать, предотвращать и увековечивать память об этих преступлениях во избежание их повторения", - говорится в сообщении.

Ранее Латвия закрыла генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Пскове, а Эстония и Литва - генконсульства в Санкт-Петербурге.

Верховная Рада 14 апреля признала геноцидом украинского народа действия российских вооруженных сил.

А раньше всех, 13 апреля, геноцидом назвал действия российской армии в Украине президент США Джо Байден.

"Мы категорически не согласны с неприемлемыми попытками подобного извращения ситуации", - прокомментировал его слова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.