Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. "Парламентская ассамблея ОБСЕ определяет, что действия "Группы Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и что поэтому обозначение "Группы Вагнера" как террористической организации национальными властями оправданно", — говорится в тексте декларации ПА ОБСЕ, принятой по итогам 30-й ежегодной сессии организации, завершившейся в Ванкувере во вторник, 4 июля.