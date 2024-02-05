Парламент Венгрии не проголосовал за членство Швеции в НАТО

Пресс-служба ФИДЕС сообщила, что в партии готовы обсуждать заявку Швеции, если её премьер-министр Ульф Кристерссон сначала встретится с Виктором Орбаном. "Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, премьер-министр Швеции приедет в Будапешт", - ответили в ФИДЕС на запрос агентства Reuters.

Ранее Кристерссон отклонил приглашение Орбана, предложив взамен обсудить все двусторонние вопросы на встрече в Брюсселе.

Внеочередное заседание специально для обсуждения заявки Швеции на присоединение к НАТО было созвано по инициативе оппозиционных партий, но представители ФИДЕС бойкотировали его. Теперь этот вопрос может быть поднят на одном из очередных парламентских заседаний: следующая сессия начнётся в конце февраля.