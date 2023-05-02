Парламент Украины узаконил термин "рашизм"

Как передает Украинская служба Би-би-си, депутаты Верховной Рады собрали в тексте документа определения и характеристики нынешней российской власти, которые давали, пытаясь научно объяснить это явление, как украинские, так и западные историки, публицисты и культурологи, и свели их к выводу, что рашизм - это современный российский фашизм.

"Жестокая, неспровоцированная война России против Украины открыла всему миру реальную сущность политического режима В.Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая следует наихудшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Украинские депутаты надеются, что их документ позволит со временем сформировать единый подход международных институтов к российской политике, которая стала обоснованием агрессии против Украины.

"Принятие Верховной Радой постановления о рашизме просто констатировало реальность употребления этого термина, которая на сегодня сложилась и внутри Украины, и - отчасти - в мировой научной дискуссии", - объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си в Украине Святослав Хоменко.

"Цель украинских законодателей - ситуация, в которой слово "рашизм" мощно и надежно вошло бы в обиход в политике, публицистике, культуры в разных языках мира, чтобы лишний раз показать людям, что Россия в самом деле активно применяет практики фашистского режима, который на словах осуждает", - говорит корреспондент.