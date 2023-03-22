Парламент Уганды принял закон, грозящий тюрьмой всем, кто сам себя считает ЛГБТ. За это пока нигде не наказывают

Гомосексуальные связи в Уганде, как и еще примерно в 30 африканских странах, запрещены и уголовно наказуемы, но новый законопроект еще больше расширяет борьбу властей с ЛГБТ.

По словам правозащитников, новый закон — при условии если Мусевени одобрит его — будет первым и единственным в мире, криминализирующим сексуальную идентичность.

Угандийское общество консервативно, и многие жители страны считают гомосексуальность чуждой африканской культуре и христианским ценностям. Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры в Уганде уже сталкиваются с дискриминацией и угрозами насилия.

Новый законопроект направлен на то, чтобы еще больше ужесточить правила и криминализировать людей на основании их сексуальной идентичности. В частности, он предписывает членам семьи, друзьям и представителям общественности доносить властям о лицах, состоящих в гомосексуальных связях.

"Некоторые угандийцы — геи. Смирись с этим" — написано на стикере. В 2015 году активисты в Уганде провели гей-парад в честь годовщины отмены закона, вводившего пожизненное заключение за гомосексуальные связи (Фото: Getty Images)

Закон подразумевает ужесточение наказания вплоть до смертной казни за "гомосексуализм с отягчающими обстоятельствами". Под "отягчающими обстоятельствами" понимаются, в частности, связь с несовершеннолетними, а также наличие у подсудимого ВИЧ-позитивного статуса.

ЛГБТ-активисты называют закон драконовским: "Это экстремально. Таким образом они хотят стереть с лица земли всех ЛГБТ-угандийцев".

Мусевени пока никак не комментировал новый законопроект. Но несколько лет назад он подписал похожий закон, подразумевавший пожизненное заключение за гомосексуальность.

Из-за принятия того закона некоторые доноры начали пересматривать программы помощи Уганде, тогдашний президент США Барак Обама высказался в поддержку прав ЛГБТ в Африке, а Всемирный банк отложил выплату средств по кредиту для этой страны.

Спустя несколько месяцев Конституционный суд Уганды отменил закон.